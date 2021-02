Cronaca Bonorva: una discussione tra vicini finisce a colpi di scopa

I Carabinieri della stazione di Bonorva hanno denunciato un arzillo pensionato bonorvese di 74 anni per lesioni. L'uomo durante un diverbio con un vicino di casa avvenuto alla vigilia del Natale scorso, ha imbracciato una scopa e lo ha ripetutamente colpito causandogli lesioni guaribili in 7 giorni. La vittima ha querelato e ora è arrivata la denuncia. Non si ha notizia se l'arma, la scopa, sia stata sequestrata.