Hashish e marijuana: arrestati due giovani di 20 anni

Entrambi gravati da precedenti di Polizia per uso di sostanze stupefacente sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare e trovati in possesso di sostanza stupefacente (marijuana e hashish). Nella circostanza è stata rinvenuta, abilmente occultata nella carrozzeria del veicolo una pistola scacciacani modificata, in modo da renderla un arma destinata all'offesa.





Le attività di ricerca, sono state, pertanto, estese anche alle rispettive abitazioni, dove è stata rinvenuta sequestrata sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di circa 126 grammi e hashish del peso complessivo di circa 80 grammi un bilancino di precisione e banconote di piccolo taglio. Ultimate le formalità di rito con l’accusa di detenzione di arma clandestina, e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio i due ventenni sono stati arrestati.

Nella serata di martedì 2 febbraio, nel corso di specifici controlli del territorio e di prevenzione, disposti dal Questore di Nuoro Alfonso Polverino, la volante del Commissariato di Lanusei, in località Girasole ha proceduto a fermare due giovani allevatori del luogo di 20 anni, i quali fin da subito hanno palesato un atteggiamento nervoso.