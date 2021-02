Entro il 18 febbario il bando per 260 posti

Con la firma dei contratti si dà attuazione alla Legge regionale 34, approvata lo scorso dicembre dal Consiglio regionale e fortemente voluta dalla Giunta Solinas”. “Non potevamo lasciare tante famiglie nell’incertezza del futuro e finalmente i lavoratori hanno avuto una risposta concreta – ha aggiunto l’assessore Satta – Abbiamo, inoltre, ridotto i tempi per il concorso pubblico ed entro il 18 febbraio sarà pubblicato il bando per 260 posti, quaranta in più degli attuali lavoratori Aras, portando a compimento l’iter della Legge regionale.





Un obiettivo perseguito dalla Giunta regionale che ha trovato una fattiva collaborazione da parte dell’agenzia Laore nella salvaguardia dei posti di lavoro e nel garantire alla Sardegna un patrimonio di professionalità che non deve essere assolutamente disperso".

Mentre proseguono le procedure di assunzione a tempo determinato dei dipendenti Aras (ad oggi sono già 103), l’assessore regionale del Personale, Valeria Satta, ha annunciato che “entro dieci giorni saranno assunti tutti i 220 lavoratori, chiudendo così la vertenza che da mesi li vedeva in attesa di essere inseriti nell’organico dell’agenzia regionale Laore.