Algherese a Sassari per fare shopping di coca: arrestato insieme a un nigeriano

L'arresto è avvenuto per il reato di detenzione ai fini di spaccio e tentato acquisto di sostanze stupefacenti per uso non personale. I due sono stati notati da una pattuglia di carabinieri in borghese all'interno di un auto che improvvisamente ha cercato di allontanarsi ma soltanto per un centinaio di metri visto che i militari riuscivano a bloccare questo tentativo di fuga.





Il nigeriano aveva in bocca 13 grammi di cocaina e 9 grammi di eroina, all'interno di alcune bustine, che tentava inutilmente di sputare mentre l'algherese aveva in tasca 500 euro con i quali presumibilmente intendeva acquistare le sostanze stupefacenti. Sono scattate immediatamente le manette e sabato si è svolto il processo per direttissima durante il quale sono stati confermati gli arresti e disposta la permanenza domiciliare.





L'operazione ha confermato che anche il mercato algherese dello spaccio fa riferimento alla colonia nigeriana che da tempo si è installata nel centro storico sassarese determinando una serie di problematiche anche di sicurezza per i residenti nella città vecchia turritana.

Nel pomeriggio di venerdì scorso i Carabinieri del Nucleo Operativa della Compagnia di Sassari hanno arrestato il flagranza di reato un nigeriano, O.R., di 31 anni, e un algherese, C.S., 56enne , di entrambi sosno state fornite soltanto le iniziali delle generalità, fermati in una zona del centro storico di Sassari.