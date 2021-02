Regione e la zona arancione: atteso per oggi il responso del Tar

Dovrebbe arrivare in giornata il parere del Tribunale Amministrativo di Cagliari in relazione al ricorso presentato dai legali della Regione contro la classificazione di zona arancione della Sardegna. Provvedimento assunto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base dei dati in possesso, peraltro comunicati dalla stessa Regione sarda. L'ufficio legale di Villa Devoto ha chiesto al Presidente del Tar una procedura di carattere straordinario, quella che prevede il pronunciamento del Presidente prima della decisione della Camera di Consiglio.