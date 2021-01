“Una decisione ingiusta, che stride sia con i dati che con il buon senso”

La nostra isola subisce una decisione calata dall’alto, che causa gravissime conseguenze su un’economia già arrivata allo stremo.





L’unica ricetta del Governo, o di quel che rimane di esso, è solo la proroga delle chiusure, che non richiede nessuna capacità organizzativa. Laddove invece è necessario pianificare, studiare e decidere i reduci della maggioranza di Conte accumulano solo ritardi: dalle mascherine ai ristori, dalle terapie intensive alle assunzioni dei medici, per arrivare fino ad una campagna vaccinale che procede a passo di lumaca. Così non si può continuare: occorrono la forza, il coraggio e la competenza – ha concluso Cappellacci- per aiutare l’Italia a reggere e a rialzarsi nel dopo pandemia”.

Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, interviene sulla decisione del Governo di lasciare l’isola in regime di zona arancione. “Sia l’indice dei contagi – prosegue Cappellacci- che la situazione delle terapie intensive deponevano a favore di un ritorno al colore giallo e probabilmente non sono mai stati ‘da arancione’.