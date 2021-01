Alghero: il Comune "a caccia" di buche

Proseguono i lavori di ripristino della normale funzionalità delle strade cittadine dell'area urbana ed extraurbana.





Dopo la copertura delle buche a Maristella, assessorato ai lavori pubblici e servizio manutenzioni stanno intervenendo anche a Fertilia dove sono stati eseguiti interventi all'ingresso della borgata dove erano presenti due enormi fossi prodotti dall’erosione provocata dalle abbondanti precipitazioni atmosferiche.





Il programma di interventi della amministrazione comunale proseguirà naturalmente negli altri quartieri della città in modo da restituire un minimo di sicurezza alla circolazione.





E' evidente che si tratta, in questa fase, di interventi tampone, realizzati in emergenza, ma ciò che serve, anche per una questione di immagine per una città che vuole vivere dal turismo, è un programma radicale di riqualificazione dell'intera rete viaria. Magari prima dell'estate. (p.t.)