Alghero: cominciano gli interventi di manutenzione nelle strade - Pirisi (Pd) "Bene ma bisogna proseguire"

“Sicuramente non è il massimo, perché ci vorrebbe un piano per gli asfalti cittadini più completo, ma almeno si interviene per ridurre il pericolo per automobilisti e passanti". Il commento di Mimmo Pirisi, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Alghero, per l'avvio degli interventi di manutenzione delle strade ridotte a un colabrodo anche a causa delle abbondanti precipitazioni atmosferiche.





"Ora si spera che il programma di interventi - aggiunge Pirisi - preveda non solo la borgata di Maristella ma anche tutte le altre realtà di periferia e in citta dove è non più rinviabile un intervento che ripristini almeno la normale funzionalità".

"Sono ormai troppe le vie cittadine pesantemente interessate, colpa dalle piogge e dei lavori di Abbanoa, del gas e della fibra e di una manutenzione ordinaria sempre meno frequente. Ma ora va un plauso all’Alghero in House, per gli interventi fin ad ora realizzati, ben coordinati dalla direttrice della partecipata algherese, oltre all'interessamento dell’Assessore Antonello Peru".





Il capogruppo del Pd ricorda infine che anche a Fertilia si sta registrando una situazione di forte precarietà per la presenza di buche in tutto il centro abitato.