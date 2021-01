Zona arancione: super lavoro per le forze dell'ordine

Il comando provinciale dei Carabinieri di Sassari, la cui capillare presenza nel territorio favorisce azioni di controllo, alla luce delle nuove restrizioni anticontagio per la Sardegna, il passaggio da zona Gialla a Arancione, ha disposto una serie di accurati servizi. Ecco i risultati: a Bono due persone sono state sanzionate per aver violato la zona rossa e segnalati alla Prefettura per il possesso di alcuni grammi di marijuana;





una multa a Burgos perchè un uomo non indossava la mascherina in un bar e ad altre 4 persone per aver violato il coprifuoco; a Ozieri l'autista di un auto ha fatto doppietta: era alla guida in stato di ebbrezza e insieme a due amici si stava recando in un comune diverso dal proprio domicilio;





ancora sanzioni a Ozieri, Valledoria e Sedini dove sei automobilisti hanno violato il coprifuoco, mentre a Olbia l'aver alzato il gomito un po' troppo è costata la patente a un automobilista, ancora una patente sequestrata a Tempio, sempre per guida in stato di ebbrezza con relativa sanzione per violazione del coprifuoco. Infine anche a Ittireddu i militari hanno dovuto sanzionare un automobilista perchè aveva violato il divieto di spostamento dal proprio comune.

Il rispetto dell''osservanza delle misure anti Covid sta impegnando in misura piuttosto importante l'attività delle forze dell'ordine. Zone rosse e coprifuoco sono spesso oggetto di "interpretazioni" da parte dei cittadini che non partono proprio dal rigoroso rispetto delle disposizioni.