Cagliari entra nei Comuni Amici della Famiglia

Il Network, che raggruppa i comuni che intendono introdurre politiche familiari innovative mettendole al centro della propria azione amministrativa, è un moltiplicatore di risorse e di scambi che consente di sperimentare nuovi ed efficaci modelli organizzativi e di welfare che guardano alla famiglia non come oggetto di assistenza ma come risorsa della comunità e motore di sviluppo locale. Piani famiglia comunali, musei, ristoranti ed alberghi a misura di famiglia, politiche tariffarie che tengano conto dei carichi familiari, politiche di conciliazione famiglia lavoro sono alcune delle azioni messe in campo dai comuni certificati family.





Un primo passo concreto dunque, quello del capoluogo regionale e della città metropolitana, per dare attuazione alla mozione presentata in consiglio comunale nel giugno 2020 dal consigliere e vicesindaco della Città Metropolitana Roberto Mura con l’obiettivo di rendere il territorio a misura di famiglia. Proprio con questo intento nel novembre scorso il primo cittadino Truzzu insieme al consigliere Mura e al direttore della Città Metropolitana Stefano Mameli erano stati protagonisti della seconda puntata del Tour Family in Sardegna, il ciclo di seminari online promosso dalla regione Sardegna in collaborazione con l’Agenzia per la famiglia e la Trentino School of Management con l’obiettivo di diffondere il Network nei territori sardi.





“ Accogliamo con grande piacere l’ingresso della città di Cagliari e della Città metropolitana nel Network, sicuri del prezioso contributo che daranno alla rete e dei benefici per le famiglie e il territorio che scaturiranno da questa collaborazione” dichiarano i coordinatori del Network Mauro Ledda e Filomena Cappiello. Il Tour Family in Sardegna prosegue con successo e riscontri positivi il suo viaggio nell’isola per far emergere politiche di benessere familiare e sensibilizzare le amministrazioni con l’adesione al Network.

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu con una lettera di adesione inviata alla Provincia autonoma di Trento e al coordinamento del Network nazionale ha formalizzato l’ingresso del comune di Cagliari e della Città metropolitana nella rete italiana delle municipalità che intendono promuovere politiche orientate al benessere familiare sulla base del know-how sviluppato dall’Agenzia per la Famiglia trentina.