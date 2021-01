Cagliari: il mondo della ristorazione "occupa" piazza del Carmine

All’ingresso o all’interno di ogni locale che aderisce all’iniziativa titolari e dipendenti con la divisa, mascherina, e nel rispetto delle distanze di sicurezza, sono chiamati a recitare “un minuto per chi si è fermato, un minuto per riflettere, un minuto per ripartire insieme”. Ognuno è invitato a farsi riprendere e a pubblicare il video sui profili social Facebook e Instagram con l’hashtag #unminutoxnoi. Un rappresentante di ogni categoria aderente all’iniziativa si ritroverà prima in piazza Del Carmine a Cagliari alle 10.30 per occupare simbolicamente la piazza che ha ospitato l’ultima manifestazione dei ristoratori lo scorso ottobre.

Flash mob delle associazioni datoriali e sindacati dei lavoratori di Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Confcommercio Sud Sardegna, Confartigianato Sud Sardegna, Fisascat-Cisl, Confagricoltura Cagliari, Confapi Sardegna, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS, Casartigiani Sardegna, Crel Sardegna, Confindustria, Federalberghi, Confesercenti Sardegna, Cna Sardegna, Coldiretti Cagliari e Wine&Food Sardinia. L’appuntamento è per domani, venerdì 29 gennaio alle 12.