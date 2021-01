Cronaca Via libera in Commissione all'enoturismo

La commissione Bilancio, presieduta da Valerio De Giorgi (Misto), ha espresso a maggioranza, con i soli voti dei rappresentanti dei gruppi del centrodestra (contraria l’opposizione) parere favorevole al disegno di legge n. 209 (Maieli e più) “Disciplina dell’enoturismo in Sardegna” e al disegno di legge n. 107, presentato dalla giunta regionale e finalizzato alla riorganizzazione della presidenza della Regione. Non è stato votato, invece, il parere finanziario alla proposta di legge n. 42 (Salaris e più) “Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna” per mancanza del numero legale.