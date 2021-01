Cronaca Carabinieri a Tempio: controllano il rispetto delle norme sanitarie e trovano droga e cartucce

E' successo nella tarda serata di lunedì nella via Italia Unita a Tempio dove i militari hanno fermato un auto a bordo della quale c'erano due calangianesi di 50 e 51 anni, entrambi pregiudicati. Nell'auto sono stati trovati 12 grammi di eroina e nelle successive perquisizioni domiciliari anche altri 5 grammi di marijuana, 32 flaconi di metadone, 2 bilancini di precisione, cartucce di vario calibro e polvere da sparo. Abbastanza per una denuncia a piede libero alla quale si è aggiunta una sanzione per l'inosservanza delle norme anti Covid visto che si erano allontanati dal Comune di residenza, Calangianus, senza alcun giustificato motivo.