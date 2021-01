Cronaca Sassari: il finestrino di una Lancia Y e viene denunciato

Non si sa bene per quale ragione un cagliaritano di 42 anni, disoccupato, abbia rotto il finestrino di una Lancia Y che era parcheggiata in Porta Sant'Antonio a Sassari. Fermato dai Carabinieri della sezione Radiomobile ha però ammesso di essere stato lui a infrangere il vetro dell'auto. E' stato denunciato per danneggiamento aggravato.