Una lettera aperta al Sindaco di Sassari: "Il nostro centro storico è diventato un inferno"

Con la presente s’intende sottoporre alla Sua attenzione la grave e più volte segnalata situazione presente nel territorio del Comune da Lei amministrato. Siamo da anni in attesa, infatti, dell'adozione di azioni volte alla tutela dell’ordine pubblico e della dignità degli abitanti del centro storico e di tutta la città di Sassari che da anni vengono gridati a gran voce dai vari attori che calcano il palco del “faremo” in fase elettorale e sempre disattesi una volta “impoltroniti”.

In questo ultimo anno la situazione nel centro storico è sensibilmente peggiorata. L’impossibilità da parte della forze dell’ordine di eseguire controlli più accurati e puntuali hanno contribuito a creare una situazione di mancato rispetto non solo delle leggi, ma anche delle più basilari regole di civile convivenza. Non solo spaccio, dunque, ma anche la tensione si fa ogni giorno più palpabile: minacce, liti, occupazione del territorio nonostante i divieti di assembramento sono all’ordine del giorno.





C’è paura tra residenti e non a passare in alcune vie e a opporsi allo strapotere di spacciatori, tossici e bande di ragazzini; abbiamo la percezione, sempre più confermata dai fatti, di vivere in un luogo senza regole in cui vige la legge del più forte e in cui l’assenza del senso di protezione e di giustizia per i cittadini onesti si affievolisce dopo ogni richiesta disattesa di intervento e la sensazione d’impotenza prende il sopravvento tanto da pensare che sarebbe meglio andare via.

Qui gruppi di spacciatori di nazionalità prevalentemente nigeriana, con il solo foglio di via, ma anche molti sassaresi stazionano perennemente sotto le nostre finestre, lungo tutte le vie del quartiere e importunano i passanti, offrendogli merce di vario tipo, importunando le ragazze, anche giovanissime, con commenti e proposte varie, così come uomini ubriachi, da non reggersi in piedi, formano capannelli anche di una dozzina o più di persone, in barba a tutte le ordinanze covid-19 e della decenza. Questi soggetti quasi sempre quando arriva la pattuglia delle forze dell’ordine riescono a dileguarsi nei vicoletti senza alcun problema per poi riapparire qualche secondo dopo.

Questo è stato più volte segnalato alle forze dell’ordine che passano in auto e non vedono ciò che succede. Non si contano più le richieste di intervento da parte degli abitanti del centro storico alle pattuglie che arrivano e che tante volte non trovano nessuno a causa della conformazione del centro che si presta a sparizioni improvvise e anche grazie all'organizzazione delle sentinelle, considerando la realtà del territorio forse sarebbe il caso di pensare a un'altra tipologia di intervento come già segnalato.

Altro annoso problema sono i rifiuti ingombranti e pericolosi abbandonati per strada, la raccolta differenziata inesistente, il degrado urbano, strade piene di buche e la sporcizia che regnano incontraste nonostante le ripetute segnalazioni. Aggiungiamo ancora la vendita di oggetti rubati di ogni tipo in pieno giorno e senza nessun timore, poiché consci di avere l’impunità, e il possesso di armi rudimentali (es una fiocina artigianale), anche queste esibite senza nessun timore.



Giorno dopo giorno prende forma un pensiero: esiste una volontà politica di impoverimento del centro storico e della sua trasformazione in un ghetto, in uno spazio di degrado assoluto; la speranza di chi ancora ci abita è, nonostante tutto, che questo sia un pensiero frutto della nostra disperazione e attendiamo di essere sconfessati. I bambini sono vittime di questa situazione, la subiscono e vivono quotidianamente, a questo degrado si aggiunge la mancanza di servizi a essi dedicati, loro sono vittime di un deserto umano ed una visione educativa culturale e sociale di una città che sembra più interessata a discutere di centri commerciali che di capitale umano, sociale e culturale di una intera generazione.

Le testimonianze sono tantissime, ci sono denunce e articoli dei giornali che danno un quadro ben chiaro di quanto sta succedendo. Noi tutti abbiamo segnalato più volte con esposti e denunce tutto questo, ormai sono anni di raccolta firme, di esposti, di chiamate alle forze dell’ordine, anni che conviviamo con una situazione che peggiora giorno per giorno.

Così proviamo a scrivere perché verba volant e perché così ci dice di fare la municipale ad ogni chiamata e quando passano in zona chiamati dai residenti esasperati. Il problema è, però, che mancano le forze per un controllo continuo. Noi residenti del Centro e di tutta la città di Sassari chiediamo con forza l’istituzione di una sede di polizia fisso in zona per garantire il rispetto delle regole e interventi per una riqualificazione urbana, culturale e umana del centro storico ma soprattutto sicura e luogo di rispetto e attuazione dei diritti fondamentali. Ancora una volta ci affidiamo alla Vostra attenzione"

Una cittadina esasperata.