Sassari: armi e droga - Arrestato un 41enne

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari ha arrestato un 41enne sassarese.





L'uomo, già conosciuto, già conosciuto per i suoi trascorsi giudiziari, era controllato in quanto i poliziotti erano alla ricerca di armi e di materiale che dimostrasse le sue attività illecite, presumibilmente custodito nel proprio domicilio o a bordo degli automezzi da lui utilizzati. Proprio in virtù della pericolosità di tale circostanza, il soggetto è stato fermato e sottoposto a perquisizione.





L’attività poi è proseguita presso l’abitazione e sulle due auto di sua proprietà, riuscendo a rinvenire e sequestrare una serie di armi fra cui un fucile con la matricola abrasa, una pistola scacciacani e le relative munizioni di varie marche.





Nello specifico sono state rinvenute più di 90 cartucce cal. 12 di varie tipologie (sia a palla che a pallettoni); circa 30 gr. di marijuana e 10 gr. di eroina, oltre a poco meno di 50 gr. di metadone illegalmente detenuto.





Il 41enne è stato accompagnato in Questura e dopo le formalità di rito è stato arrestato e trasferito presso il Carcere di Bancali, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di armi e munizioni clandestine.