La Madonnina di Loreto a Cagliari per il Giubileo dell'Aereonatica militare

Il Presidente Christian Solinas ha posto la sua firma e un pensiero sulla pergamena che ricorda i 100 anni dalla proclamazione della Madonna di Loreto a Santa protettrice dell’Aeronautica Militare e di tutti gli aviatori. La Madonnina di Loreto nei giorni scorsi aveva fatto tappa a Cagliari nell’ambito del Giubileo itinerante organizzato dal corpo militare.





Alla presenza del comandante del reparto sperimentale e di standardizzazione Tiro aereo della base di Decimomannu, Colonello Cosimo De Luca, il Presidente Solinas ha firmato una pagina del “Diario di viaggio” che accompagna la Statua della Vergine lauretana: “Il Giubileo lauretano possa – ha scritto il Presidente Solinas -, ricordando la storica devozione, garantire sempre la Santa intercessione della Madonna di Loreto affinché la nostra Aeronautica goda della protezione e dei successi che auspichiamo copiosi nei nostri cuori”.





Il legame tra l'Aeronautica Militare e Madonna di Loreto risale ai primi decenni del XX secolo, con gli aviatori della Prima Guerra Mondiale che si affidavano alla Madonna prima di alzarsi in volo. Fu a partire da quella data che i reduci della guerra chiesero all’allora Pontefice di poter avere una protezione speciale da parte della Vergine. La Statua resterà in Sardegna fino al 7 di febbraio, data in cui sarà portata in volo fino alla base di Amendola, in Puglia, quindicesima e ultima tappa del pellegrinaggio nazionale, prima di far rientro verso Roma dove ad accoglierla ci sarà il Pontefice.