Cronaca Monica Atzori nuova coordinatrice Lega di Carbonia

Lo comunica Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna, che insieme al consigliere regionale Michele Ennas, ha incontrato la nuova coordinatrice di Carbonia . "Una donna determinata - riferisce il parlamentare - che è già al lavoro con la squadra della sezione locale, per cercare di dare risposte concrete e sostegno ai cittadini in questo momento di emergenza e che saprà svolgere il proprio incarico in maniera efficiente in vista delle prossime amministrative".