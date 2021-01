Sassari: sotto la casa della ex nonostante il divieto - 24enne finisce a Bancali

Forse voleva ancora parlare, chiedere spiegazioni, tenere ancora in piedi quel legame che ormai sembrava gravemente compromesso anche per il suo, di lui, caratteraccio. Nuova denuncia da parte della ragazza e nel giro di 24 ore il giovane si è trovato dietro le mura del carcere di San Sebastiano. Per lui era infatti scattato il codice rosso che ha immediatamente imposto una misura più severa, appunto il carcere.

Dopo che la sua ex lo aveva denunciato per maltrattamenti e atti persecutori, un giovane di 24 anni, residente nell'interland sassarese, era stato sottoposto dal giudice agli arresti domiciliari. Ma il 24enne, forse senza neanche rendersi conto della gravità del reato che stava commettendo, è uscito di casa ed è andato sotto l'abitazione della ex.