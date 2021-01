Libretti anti Covid: dopo Cagliari e Nuoro anche Olbia e Oristano

Proseguiranno nei prossimi giorni le distribuzioni dei libretti informativi sulla prevenzione alla diffusione dei virus e su come mantenersi in buona salute. In questo periodo le iniziative si stanno concentrando su Cagliari e Nuoro ma si prevede che nelle prossime settimane si estenderanno ad ad altri importanti centri dell’isola come Olbia e Oristano.





L’iniziativa, promossa dalla Chiesa di Scientology Internazionale, fa parte di una distribuzione realizzata dai Ministri Volontari di Scientology, quando milioni di libretti sono stati distribuiti, in contemporanea, in tutto il mondo. In Italia, immediatamente dopo il primo lockdown, le principali città capoluogo sono state invase da oltre 500 volontari, riconoscibili dalla inconfondibile divisa gialla dei Ministri Volontari di Scientology, che nell’arco di una sola settimana, hanno distribuito circa 250 mila libretti informativi, coinvolgendo nella distribuzione migliaia di negozianti, artigiani ed esercenti pubblici.





Visto il grande apprezzamento da parte di Istituzioni e autorità locali, dei commercianti e il gradimento dei cittadini, la Chiesa Internazionale ha pensato bene di ripetere l’iniziativa, soprattutto per arginare la seconda ondata che sta dilagando in questi giorni.





“La possibilità di avere a disposizione gratuita di materiali cartacei e video molto semplici - ha dichiarato ai volontari un commerciante cagliaritano – non può che aiutare a far si che questo maledetto virus sia sconfitto.





In linea con la massima “Un’oncia di prevenzione vale una tonnellata di cura”, come scrisse il filosofo L. Ron Hubbard, la Chiesa di Scientology Internazionale ha creato il Centro Risorse per la Prevenzione: https://www.scientology.it/staibene/ dove chiunque può scaricare gratuitamente video ed opuscoli on line in 17 lingue.