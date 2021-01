Il ministero prende a schiaffi le mamme di Tempio e La Maddalena

In tempi d'emergenza poi, con la pressione sugli ospedali principali, non capire l'importanza del decentramento dei presidi dedicati alle nascite, è la dimostrazione di quanto il Governo sia incapace di comprendere le nuove esigenze sanitarie. Al Ministro Roberto Speranza - conclude Zoffili - chiedo personalmente di attivare immediatamente i due punti nascita, a La Maddalena e a Tempio Pausania: l'unica scusa che possiamo accettare per porre rimedio all'ennesimo errore di questo incapace Governo”.

"Nessuna riattivazione dei punti nascite di Tempio Pausania e de La Maddalena, questa la risposta del Governo Conte alla sacrosanta richiesta della Regione Sardegna, battaglia che ormai da troppo tempo la Lega porta avanti anche in Parlamento".Lo afferma in una nota Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna, che aggiunge: "Una decisione vergognosa che ancora una volta dimostra la scarsa conoscenza, e forse anche la sottovalutazione, delle esigenze dell'Isola. Un vero e proprio schiaffo alle mamme della Sardegna, come ha dichiarato il nostro assessore regionale alla sanità Mario Nieddu, che rischia di impoverire ancora di più i servizi delle aree nell'entroterra gallurese, nonché le neomamme de 'La Maddalena', costrette a faticosi spostamenti per poter partorire in sicurezza.