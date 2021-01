Gestione familiare dello spaccio: figlio denunciato e padre arrestato - Operazione della Guardia di Finanza

Una gestione familiare del traffico di droga è venuta alla luce nei giorni scorsi quando i finanzieri del gruppo di Olbia hanno intercettato un giovane del luogo in prossimità della stazione ferroviaria. Un controllo ordinario, uno dei tanti che i Baschi Verdi e le unità cinofile svolto in città dove il fenomeno dello spaccio risulta piuttosto consistente.





Il giovane, appena maggiorenne, aveva in tasca grammi di marijuana già suddivisa in 14 dosi pronte per lo spaccio. Il rinvenimento della sostanza stupefacente ha determinato per i finanzieri l'esigenza di un controllo anche nell'abitazione del ragazzo dove vivono il padre e la nonna. Alla perquisizione hanno partecipato anche i cani Betti e Semia e sono stati proprio i 2 "finanzieri" a 4 zampe a dare ai loro "colleghi" in divisa precise indicazioni.





Sono state trovate altre dosi di marijuana ma uno dei cani, il pastori tedesco Betty, era particolarmente inquieto in prossimità della camera da letto del padre. Altro controllo e di un armadio vengono trovati 73 grammi di eroina, 17 di cocaina e un bilancino di precisione.





Betty non si era sbagliato. La sintesi dell'intervento si è conclusa con la denuncia del giovane a piede libero mentre il padre del ragazzo è stato arrestato su disposizione della Procura di Tempio e ristretto nel proprio domicilio fino al processo che si terrà lunedì prossimo.