L'artigianato artistico ha bisogno di sostegno: aiuti e una proposta di legge

Prima un intervento in Finanziaria per superare la crisi che lo ha colpito, poi una proposta di legge organica per valorizzarlo: arriva dai Progressisti in Consiglio regionale l'iniziativa a tutela dell'artigianato artistico e delle centinaia di imprese che operano nel settore.





«Sono centinaia le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che, a causa della pandemia e del conseguente blocco delle fiere e del turismo, stanno affrontando una crisi senza precedenti: serve un intervento nella manovra di bilancio per garantirne la sopravvivenza», spiega il capogruppo Francesco Agus: «Subito dopo, però, è urgente un'azione organica per una riforma del settore che non è più rinviabile».





Alla base della proposta di legge in preparazione c'è il confronto con le associazioni di categoria: «Sarà fondamentale tutelare la qualità e la professionalità, anche attraverso un'azione concreta per favorire l'emersione del sommerso. Altri punti: gli incentivi per l'innovazione tecnologica, la semplificazione dell'accesso al credito, la semplificazione burocratica. È necessario considerare le peculiarità del settore, che in assenza di ricambio generazionale è destinato a scomparire: una eventualità da cancellare sul nascere».





Importanti, poi, il sostegno alla promozione e al posizionamento sui mercati nazionali e internazionali: «Sentiamo parlare di artigianato artistico sempre e solo in occasione dell'auto-promozione sull'“Isola della qualità”», conclude Agus: «Una definizione buona per qualche spot pubblicitario che però si scontra con la realtà dei fatti, cioè un settore in totale abbandono».