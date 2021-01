La Sardegna verso la zona arancione - Solo asporto per bar e ristoranti

L'ordinanza che porta la Sardegna in zona arancione potrebbe essere firmata dal ministro entro la mattina di oggi, sabato 23 gennaio. Il cambio di colore significa in buona sostanza che bar e ristoranti non potranno aprire al pubblico, è consentito soltanto l'asporto.





Scattano le restrizioni per gli spostamenti tra Comuni con le eccezioni per quelli con meno di 5 mila abitanti, limitato nel raggio di 30 chilometri e non in direzione dei capoluoghi. Restano naturalmente in vigore le altre misure previste dal Dpcm a cominciare dal coprifuoco dalle 22 e fino alle 5 del mattino. In zona gialla resterebbero, se la Sardegna diventerà arancione come sembra, restano Basilicata, Campania, Molise, Toscana e provincia di Trento.

La preoccupazione che la Sardegna potesse cambiare colore era nell'aria. Per qualche giorno l'allarme si era attenuato ma gli ultimi rilevamenti lasciano intendere che la classificazione di colore arancione ormai è proprio dietro l'angolo. I parametri riferiscono che l'indice Rt è a 0,95 ma soprattutto che l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è decisamente superiore a quel 30 per cento che rappresenta la soglia di allarme.