E' fatta: firmati i primi contratti per gli ex Aras

“Abbiamo dato priorità – spiega l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia – a questi primi contratti di diverse figure professionali (analisti di laboratorio, biologi, informatici) necessarie per riavviare subito un’attività indispensabile per l’intero comparto lattiero-caseario. In questi giorni c’è stata un’accelerazione decisiva, grazie al lavoro di tutta la Giunta e dei commissari di Agris, Francesco Baule, e Laore, Mimmo Solina, che ha anche chiuso un accordo con i liquidatori di Aras per l’utilizzo dei locali, delle attrezzature e delle apparecchiature del laboratorio”.

Sono stati firmati i contratti per definire il passaggio dei primi 25 ex dipendenti Aras negli organici dell’agenzia Laore e consentire così l’immediata ripresa del laboratorio di analisi del latte di Oristano. Nei prossimi giorni saranno portate a termine le procedure per l’assorbimento di tutti i 234 ex lavoratori Aras, chiudendo così una lunga e complessa vertenza.