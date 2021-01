Alghero: da piazzale della Pace a piazzale delle macerie - Crolla per le piogge un vecchio edificio

Detriti, cantoni, terriccio e fango sono quindi approdati sul vasto parcheggio davanti all'area portuale, nella zona alta, dove sono spuntate transenne per impedire l'accesso all'intero della casa la cui stabilità precaria la rende oggi estremamente pericolosa. L'edificio di 2 piani ormai da tempo fa bella mostra delle sue macerie in una delle aree più frequentate della città, anche per la presenza della vasta area di sosta, fornendo uno spettacolo non proprio brillante per una città che vuole vivere dal turismo e quindi fornire una immagine gradevole di se stessa.





Tra l'altro il rudere è in esposizione, si potrebbe dire in grande visibilità, da quando l'ex fabbrica del forfurolo che si chiamava Saica è stata abbattuta . Una delle medaglie di merito che può legittimamente portare al petto il sindaco dell'epoca, Marco Tedde. Dopo l'abbattimento di capannoni abbandonati , che ospitavano quantità consistenti di amianto, il fronte mare della città ha riacquistato luce ed ha potuto essere interessato da un progetto di straordinaria riqualificazione quale quello dell'architetto catalano Joan Busquets che ha letteralmente trasformato l'intera zona, abbellendola e arricchendo il valore urbanistico e immobiliare.





Giù i capannoni della Saica dunque l'edificio parzialmente crollato in questi giorni per le piogge si è trovato improvvisamente " in prima pagina " dove si trova ormai da un decennio. Va aggiunto che la zona dopo la realizzazione del piazzale della Pace ha goduto di investimento importanti da parte del settore mercantile, sono nati bar, tavole calde, ristoranti, attività di servizio che ricadute favorevoli sul piano economico e dell'occupazione. Poi è arrivato il Covis ed è cominciato il lento decadimento che oggi ha raggiunto il disastro.





Visto che il crollo di parte di mura e solai costituisce anche un elemento di pericolo per l'incolumità pubblica, sarebbe auspicabile che ora, almeno per ragioni di sicurezza, l'amministrazione comunale si facesse carico di affrontare il problema con attenzione e determinazione.





Non si vorrebbe che quei vecchi cantoni di tufo e arenaria rotolati sull'asfalto del piazzale della Pace facessero lo stesso percorso storico del Palazzo dei Congressi di Maria Pia, da oltre un quarto di secolo monumento all'incapacità gestionale dei beni pubblici da parte della politica, o del più recente incendio del condominio di via Vittorio Emanuele , avvenuto nel luglio del 2017, che si appresta a festeggiare il quarto anniversario senza che sia stata rimossa una sola carriola dei materiali andati a fuoco in quella drammatica notte.

Le abbondanti precipitazioni di queste ultime settimane, che peraltro continuano come segnala la Protezione Civile regionale, oltre ai disastri nelle campagne hanno determinato anche situazioni difficili nelle città. Nel caso di Alghero hanno provocato il crollo di un vecchio rudere sul piazzale della Pace, un edificio sventrato, fortunatamente non abitato, le cui mura sono andate in briciole per l'incessante caduta della pioggia.