Pistola e coca allo sbarco: arrestato a Porto Torres un artigiano di 43 anni

In particolare, il soggetto fermato dalle Fiamme Gialle allo sbarco della motonave da Genova, grazie alla segnalazione del giovane cane pastore tedesco AGON, è stato trovato in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo COCAINA. Durante la conseguente perquisizione, i finanzieri hanno rinvenuto, abilmente nascosta sulla persona, una pistola con il relativo munizionamento, perfettamente funzionante e idonea quindi per commettere atti criminosi.





I militari hanno provveduto al sequestro della pistola con il relativo munizionamento e lo stupefacente e tratto in arresto il predetto soggetto, C.S., artigiano, di 43 anni, gravato da diversi precedenti penali e di polizia, per detenzione abusiva e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.





All’esito del processo per direttissima, l’Autorità Giudiziaria sassarese ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del medesimo la custodia cautelare in carcere. L’operazione di servizio si inquadra nell’ambito dell’attenta ed approfondita analisi di rischio, coordinata e diretta dal Comando Provinciale di Sassari, sulle liste passeggeri volta al costante monitoraggio dei punti di ingresso ed uscita portuali e aeroportuali della Provincia di Sassari.

Il quotidiano impegno profuso dai finanzieri di Porto Torres nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti durante i controlli sui passeggeri allo sbarco dei traghetti dal continente ha permesso di concludere una nuova brillante operazione di servizio.