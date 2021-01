Cronaca Mascherine "latitanti" a Predda Niedda

In poche ore i Carabinieri della Compagnia di Sassari , nel corso di un servizio mirato al rispetto delle misure di protezione dalla diffusione dell'epidemia, hanno sanzionato ben 12 persone nella zona commerciale di Predda Niedda: non indossavano la mascherina.E sempre a Predda Niedda i militari hanno multato i gestori di 2 ristoranti etnici perchè in un caso i camerieri non procedevano alle procedure di disinfezione e nell'altro perchè era allegramente consentita la consumazione a buffet, modalità di somministrazione assolutamente vietata dalle misure anti Covid.