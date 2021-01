Vaccini per chi vive la prima linea contro il Covid - Interrogazione dei Progressisti

Anche nel nord Sardegna è opportuno vaccinare subito i volontari della protezione civile e del 118 e tutte le categorie che sono in prima linea nell'emergenza sanitaria. È quanto chiede il consigliere regionale dei Progressisti Antonio Piu in un'interrogazione all'assessore alla Sanità.





Nel documento, Piu ricorda come sia fondamentale coinvolgere tutti i soggetti più esposti al contagio: «Tra questi ci sono i farmacisti, che a livello nazionale risultano tra i primi professionisti sanitari a essere vaccinati. In Sardegna non sono ancora stati coinvolti».





In più, sottolinea il consigliere dei Progressisti, «per programmare la vaccinazione è importante procedere uniformemente su tutto il territorio. Nel sud dell'Isola, a esempio, i volontari del 118 sono stati convocati fin dal 5 gennaio, mentre nel nord Sardegna la procedura non è ancora stata attivata».





Nell'interrogazione si chiede quali siano le misure e le soluzioni organizzative predisposte dalla Regione per garantire che il piano di vaccinazione proceda in maniera uniforme in tutto il territorio regionale, senza disparità di trattamento: «Si tratta di figure professionali che ricoprono a tutti gli effetti incarichi di pubblica utilità e caratterizzati da grande rischio», continua Piu: «Professionisti e volontari che svolgono assistenza logistica negli ospedali e nelle strutture sanitarie, senza dimenticare le attività di protezione civile in occasione di eventi e calamità naturali come quello accaduto recentemente nel Comune di Bitti. È necessario mettere in sicurezza queste categorie che sono a contatto tutti i giorni col virus e che svolgono un ruolo essenziale e insostituibile».