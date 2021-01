Sassari: dal 27 Gennaio ripartono gli incontri del progetto C.A.R.E

Confrontarsi e sviluppare percorsi di formazione su uno dei temi più delicati, ancora di più in questo periodo: essere genitori. Il Centro di Documentazione educativa del Comune di Sassari ha deciso di riprendere in modalità telematica gli incontri previsti all'interno del progetto C.A.R.E. (Cura, Accompagnamento, Relazione, Educazione), che si erano interrotti a causa della pandemia.





Il Cde, in collaborazione con il consorzio La Sorgente, ha già programmato degli appuntamenti, a partire dal 27 gennaio, dedicati a famiglie con bambini tra gli 0 e i 6 anni, residenti a Sassari. Tramite la piattaforma Zoom saranno tenuti percorsi di formazione e scambio su tematiche educative e sul ruolo genitoriale in base alle differenti fasce d'età.





Il primo incontro, aperto a massimo venti genitori, con Nicoletta Cherchi e Alessandra Scala, psicologhe-psicoterapeute, è previsto per mercoledì 27 gennaio, dalle 15 alle 17. Il tema sarà “Non ti riconosco più! La famiglia e le sue transizioni” e il link per il collegamento sarà fornito via mail il giorno prima.





Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate tutte le informazioni, il calendario con gli altri incontri, e il modulo per iscriversi, che dovrà essere inviato alla mail seminari.consorziolasorgente@gmail.com. Le domande saranno accolte in ordine di arrivo.