Un deposito parallelo di medicinali: denunciato un infermiere in servizio al Santissima Annunziata

L'indagine non era facile e piuttosto delicata. Ci sono voluti così diversi mesi per i Carabinieri delle Compagnie di Bonorva e Sassari per ricostruzione l'operato dell'infermiere che è stato denunciato per peculato. Il deposito parallelo tra le mura di casa è stato evidentemente sequestrato e l'operazione è ora alla attenzione dell'autorità giudiziaria. Non vengono escluse iniziative anche da parte dell'autorità sanitaria.

Aveva allestito nella propria abitazione una vera e propria "farmacia" sottraendo dall'Ospedale civile di Sassari dove lavorava, un consistente quantitativo di medicinali e prodotti sanitari in genere. Il deposito era ben fornito: medicinali, mascherine chirurgiche, garze, bendaggi, pomate, soluzioni idro alcoliche, guanti di vario genere, dispositivi di protezione individuale utili per il contrasto alla pandemia da Covid e altro.