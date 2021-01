Alghero: lavori in corso nel Centro Anziani di Fertilia - Individuata una possibile alternativa all'ex Ostello

Immediato quindi l’intervento sui tetti in cui i compluvi tra le falde costituiscono elementi di criticità e tra le maggiori cause di infiltrazioni nel sottotetto assieme alle micro filature e non adesione delle tegole. Oltre a questo, si è dato corso al rafforzamento dell’impianto di climatizzazione con l’acquisto e all’installazione di nuovi unità di trattamento dell’aria. Nel contempo, la Società In House sta lavorando nella parte esterna della struttura, con la realizzazione di nuovi camminamenti, il ripristino dei percorsi esistenti, la cura completa del verde e degli spazi all’aperto.





I lavori coordinati dall’Assessore Antonello Peru mirano a migliorare le condizioni generali della struttura, pensata e realizzata per una frequentazione diversa da quella attuale. Intanto procede con celerità la procedura di individuazione di una casa migliore per gli ospiti, che potranno trascorrere nelle condizioni adatte il tempo necessario alla realizzazione del nuovo centro Simon Mossa, dove torneranno dopo i crolli del 2018.





La procedura di individuazione di un immobile in locazione temporanea per alloggiare gli ospiti del centro residenziale anziani è giunta alla fase dell’approvazione dei verbali della commissione di valutazione, che a seguito di istruttoria tecnica delle due offerte pervenute, ha ritenuto ammissibile una di queste. Si procede ora con la fase successiva che il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio sta avviando con il soggetto proponente risultato ammissibile, per la locazione del bene immobile.

Gli interventi riguardano diversi ambiti della struttura. Da alcuni giorni si stanno eseguendo opere di impermeabilizzazione delle coperture, con il nuovo strato di guaina isolante sui solai e con il ripristino delle falde danneggiate, oltra alla revisione del sistema di canalizzazione delle acque piovane. I lavori affidati dall’Assessorato alle Manutenzioni ad un’impresa specializzata consentiranno di evitare infiltrazioni, in particolare nelle unità 2 – 4 – 5, che lo stato di usura dei materiali stava cominciando a provocare.