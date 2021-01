Operazione antidroga a Cugnana: i carabinieri sequestrano 118 chili circa di marijuana - 2 arresti

L'accusa è quella di detenzione a fine spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si è conclusa dopo una intensa attività investigativa che ha interessato il territorio della zona di Cugnana, tra Olbia e Porto Rotondo, dove i militari hanno rinvenuto l'ingente quantitativo di " fumo" in una villetta. Da tempo gli uomini dell'Arma seguivano i movimenti di un uomo di 60 anni, originario di Mantova ma residente a Olbia.





Pedinamento che si è concluso appunto martedì sera quando l'uomo, insieme a un suo complice, un olbiese di 52 anni, hanno raggiunto una villetta presa in affitto e trasformata in laboratorio di lavorazione e imbustamento di marijuana. Ma ad aspettarli c'erano i carabinieri ed è venuta così alla luce l'ingegnosa organizzazione: macchinari per l'essicazione, lo sbocciolamento, bustoni di plastica, sacchi, fusti, pronti e confezionati sottovuoto. Sono così spuntati, suddivisi in decine di sacchetti, i 118 chili di marijuana ormai pronti per lo spaccio.





La perquisizione nel domicilio del 52 a Olbia ha consentito di rinvenire ulteriori 323 grammi di marijuana, ancora attrezzature per il confezionamento e la vendita , e 1.650 euro in contanti. I due, dei quali non sono state fornite le generalità, si trovano ora rinchiusi nel carcere di Bancali,

I Carabinieri della Stazione di Olbia Poltu Quatu e del Nucleo Operativo e radiomobile con la collaborazione della stazione di Porto Rotondo, nella tarda serata di martedì hanno arrestato 2 persone e sequestrato, tra le altre cose, ben 118 chili di marijuana.