Dall'Aspal progetti personalizzati per il reinserimento detenuti

Si chiama L.I.B.E.R.I. (Lavoro, Inserimento, Bilancio di competenze, Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione) ed è un nuovo intervento dell’Aspal finanziato col Fondo sociale europeo che ha l’obiettivo di finanziare progetti di inserimento sociale e lavorativo per aiutare detenuti o persone sottoposte a misure alternative alla detenzione prese in carico dai servizi sociali della Giustizia ad avere servizi e progetti personalizzati, in modo da aumentare la possibilità di inclusione attiva e ridurre il rischio di povertà e esclusione sociale.





L’avviso pubblico, sviluppato in collaborazione con i Servizi sociali della Giustizia (Uffici Esecuzione Penale Esterna – UEPE e Uffici Servizi Sociali Minorenni - USSM), è rivolto a imprese sociali, cooperative sociali e i loro Consorzi, associazioni di promozione sociale che possono partecipare singolarmente o in raggruppamento con altri organismi come i soggetti accreditati per i servizi al lavoro, agenzie formative, enti che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, comuni o imprese.





Lo stanziamento è di un milione di euro, ripartito in tre aree territoriali: A) Area territoriale Città Metropolitana di Cagliari, Provincia del Sud Sardegna, Provincia di Oristano: 544.530 euro; B) Area territoriale Provincia di Nuoro: 175.000 euro; C) Area territoriale Provincia di Sassari: 280.470 euro. Sarà finanziato un progetto per ogni area territoriale, quindi il budget di ogni progetto sarà pari allo stanziamento previsto per l’area territoriale per la quale si partecipa.





“E' proprio nei momenti in cui l'intero sistema è fragile che bisogna avere maggiore attenzione verso i più deboli” ha detto Aldo Cadau Commissario straordinario dell’Aspal. “Questi interventi – ha continuato – mirano a tutelare l'individuo e la sua dignità offrendogli la possibilità di un reinserimento nella società attiva”.





Le proposte progettuali dovranno essere presentate dal 1 febbraio al 15 marzo 2021. I progetti devono essere presentati esclusivamente tramite PEC (all’indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it) utilizzando i moduli allegati all’avviso.

Per eventuali richieste di chiarimenti sui requisiti e le modalità di partecipazione si può scrivere all’email dedicata: aspal.inclusione@aspalsardegna.it; per informazioni generali ci si può rivolgere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASPAL in via Is Mirrionis 195 Cagliari, tel. 0706067039 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00) oppure all’indirizzo agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it.

L’avviso completo: http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=91510