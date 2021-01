Chiude la chirurgia del San Francesco di Nuoro

Lo ha affermato Pierluigi Saiu, consigliere regionale e consigliere comunale di Nuoro della Lega, dopo la notizia della chiusura temporanea del reparto di Chirurgia dell’ospedale San Francesco di Nuoro. “Ovviamente si tratta solo di un primo passo per risolvere questa situazione, che appunto deve essere superata subito. Dopodiché bisogna accelerare per far tornare il San Francesco a essere l’ospedale che era prima che si abbattessero i tagli e le riforme di Arru e Pigliaru. Nuoro – ha continuato Saiu - deve ritornare ad essere il terzo polo sanitario dopo questi anni di declino”.





“Le soluzioni ai problemi della sanità non arriveranno certo dal sindaco di Nuoro, che non riesce nemmeno a tappare i buchi nelle strade. Quando, nella legislatura passata, venivano prese tutte le decisioni che hanno ridotto in queste condizioni il nostro ospedale, proprio lui è rimasto in silenzio. Zitto”. E ha aggiunto: “Tagliare è facile. Lamentarsi è ancora più facile. Ricostruire è complesso e richiede tempo. Il San Francesco non è come gli altri ospedali e gli deve essere ridato tutto ciò che anni di governi di sinistra hanno tolto. A cominciare dai medici e dal personale sanitario”.

“Chirurgia deve riprendere subito a funzionare. È inaccettabile che l’attività del reparto sia stata sospesa. L’azienda deve trovare immediatamente una soluzione. L’ho detto ieri sia ai manager dell’azienda che all’assessore. Mi aspetto che entro oggi comunichino i provvedimenti che saranno presi per superare l’emergenza”.