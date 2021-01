Non osserva gli arresti domiciliari e finisce a Bancali

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari, hanno arrestato P.S., sassarese, di 45 anni, colpito dalla misura cautelare personale della custodia in carcere, a seguito della revoca del provvedimento cautelare degli arresti domiciliari, a lui concessi nell’ottobre 2020, dopo il rinvio a giudizio per i reati di evasione e violazione delle prescrizioni imposte.





L’uomo fin dal giorno in cui gli era stata comminata la misura, non aveva mai ottemperato, che nei molteplici controlli effettuati dal personale della Polizia di Stato è risultato spesso assente dalla sua abitazione.





In uno degli episodi, il 23 dicembre scorso, era stato tratto in arresto proprio nella flagranza del reato di evasione e, anche in questa occasione per il rinvio a giudizio di tale inottemperanza, risultava essere sottoposto agli arresti domiciliari.





Una pattuglia della Polizia lo ha identificato a bordo di un’auto fermata per un normale controllo di prevenzione e, seppure l’uomo abbia fornito false generalità al personale, è stato riconosciuto quale destinatario del provvedimento di revoca degli arresti domiciliari emesso dall’Autorità Giudiziaria.





Dopo essere stato accompagnato in Questura all’uomo e stato notificato il provvedimento di carcerazione e successivamente condotto presso il Carcere di Bancali.