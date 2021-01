Cronaca Sassari: stamane la festa della Polizia locale e del Patrono

Mercoledì 20 gennaio, alle 11, nella chiesa di san Pietro in Silki si terrà la messa per celebrare la festa della Polizia locale e il suo santo patrono, san Sebastiano. Quest'anno, a causa delle norme anti-covid e della sobrietà dovuta alle vittime di questa pandemia e alle loro famiglie, la cerimonia sarà esclusivamente religiosa, in forma molto ristretta e non ci sarà la tradizionale consegna degli encomi al personale che si è distinto per atti di merito. Parteciperanno soltanto il questore, la prefetta e i comandanti provinciali.