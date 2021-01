Sa Segada: si torna a scuola - L'atto vandalico è costato quasi 15 mila euro

La scuola ora ha una nuova unità esterna, più silenziosa e più performante della precedente, che l'Amministrazione si è vista costretta da acquistare a seguito dell’accertamento della gravità dei danni arrecati da ignoti nel periodo delle vacanze di Natale al blocco di alimentazione dell’impianto, dal quale sono state asportate diverse componenti del motore, oltre ai pannelli metallici dell’involucro esterno di protezione.





L'oggettiva irreparabilità, valutata nel corso dei sopralluoghi tecnici e l’impossibilità di adottare nell’immediato soluzioni alternative “tampone” atte a garantire adeguate condizioni di confort termico, hanno dirottato sulla necessità di provvedere con somma urgenza alla sostituzione dell’unità esterna danneggiata ed al tempestivo ripristino della funzionalità dell’impianto.





La "modica cifra" è di 14.420 euro, tanto è costato l'atto vandalico, spesa che gli uffici del settore manutenzioni hanno effettuato in via prioritaria per garantire, bruciando le tappe, il ripristino della funzionalità dell’impianto. Il caso del danneggiamento è stato oggetto di denuncia contro ignoti formalizzata dalla dirigenza scolastica.

Domani riprende l'attività nella scuola materna della borgata della Segada. Dopo le azioni vandaliche mirate che hanno lasciato il segno, tradottosi nella chiusura della scuola per l'impossibilità di mettere in funzione l'impianto di climatizzazione dal 7 gennaio ad oggi, l'attività scolastica ritorna con tutte le buone condizioni.