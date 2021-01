Carabinieri tolgono dai guai un segugio maremmano e denunciano il proprietario

Gli stessi militari si accorgono subito che l'animale era in precarie condizioni di salute, gli prestano le prime cure e chiamano il proprietario, un cacciatore, che conferma l'allontanamento del cane durante una battuta di caccia al cinghiale.





I Carabinieri contattano anche un veterinario che constata varie patologie a carico del maremmano e soprattutto uno stato di avanzata denutrizione, condizione che non lo rende idoneo alla caccia al cinghiale ma che, al contrario, avrebbero reso necessario un periodo di cure, alimentazione e riposo. A quel punto, in presenza del palese reato di maltrattamento di animale, i Carabinieri affidano l'animale a una struttura idonea e denunciano il proprietario.

I Carabinieri della Stazione di Aglientu, durante una normale attività di controllo del territorio, lungo la strada provinciale 90 incrociavano un cane di razza segugio maremmano che visibilmente disorientato attraversava la strada. I militari lo hanno subito messo in sicurezza per evitare che potesse arrecare danno a se stesso e agli altri e in particolare agli automobilisti in transito.