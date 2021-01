La Consultecna di Bauladu sta realizzando la nuova sede della scuola di volo di Decimannu

Le strutture del programma IFTS (International Flight Training School) nella base aerea di Decimomannu a Cagliari, sono realizzate.





Il gruppo “Leonardo S.p.A.”, attraverso Vitrociset, ha affidato l’importantissima commessa alla “Consultecna” di Bauladu, azienda leader in Sardegna nei prefabbricati in calcestruzzo fondata nel 1994 dalla famiglia Pireddu. Dopo gli annunci dello scorso luglio da parte del sottosegretario alla Difesa, del presidente della Regione Sardegna e dei vertici dell'Aeronautica Militare e la posa della prima pietra nello scorso mese di dicembre, in queste settimane sono ufficialmente cominciati i lavori che si concluderanno presumibilmente nei primi sei mesi del 2022.

“Un lavoro decisamente impegnativo, sia in termini di maestranze e sia come tempi di esecuzione – spiega Francesco Pireddu, direttore generale di Consultecna - ma che allo stesso tempo ci onora perché rappresenta un riconoscimento importante non solo per noi ma per tutta la Sardegna. Nonostante la crisi e il difficile momento che stiamo attraversando a livello globale, per le note vicende sanitarie ed economiche, abbiamo scelto di andare in controtendenza avviando un programma di investimenti considerevole che ci ha portato ad ampliare lo stabilimento, acquistare nuove attrezzature e da fine lockdown ad oggi, a potenziare il nostro organico con dieci nuove assunzioni”.





La società, che fa dell’identità sarda uno dei suoi marchi di fabbrica, ha sempre guardato al futuro sviluppandosi progressivamente sino a poter contare attualmente su un'area di progettazione, produzione e stoccaggio di oltre 50.000 metri quadrati e attestarsi su una media di 50 strutture realizzate ogni anno, tra opere pubbliche e private, nel settore stradale, ferroviario, energetico e scolastico, industriale, commerciale, artigianale, agricolo e zootecnico.





La Scuola di Volo Internazionale nella base aerea di Decimomannu rappresenta l'ennesimo tassello importante di un lungo elenco di opere dislocate in tutta la Sardegna, come la Cittadella Universitaria di Monserrato, i Ce.Di. dell’MD e del gruppo Ibba a Macomer, il palazzetto dello sport di Oristano, i diversi punti vendita Eurospin, MD, Lidl, Crai, Eurospar, Acqua & Sapone e gli stabilimenti Terna Progetto S.A.P.E.I. Fiumesanto, Pastificio Cellino, 3A Latte Arborea, Ondulor, Facile.it Sestu, impianti di trattamento rifiuti a Oristano, Olbia, Sassari, Carbonia, Villasimius, Porto Torres, Villacidro e Carcere di Massama Oristano.