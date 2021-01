Il Bilancio della Polizia Stradale per il 2020 - Un anno complicato dal Coronavirus

Nel corso dell’anno 2020 l’attività operativa di polizia stradale nell’Isola ha inevitabilmente risentito dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19.





A causa dei divieti imposti progressivamente dai diversi DPCM e che si sono succeduti nel corso dell’anno, si è avuta una drastica diminuzione della mobilità delle persone e dei veicoli, che ha fatto registrare una notevole riduzione del fenomeno infortunistico.





Le pattuglie della Polizia Stradale nell’isola sono state impiegate per garantire il massimo concorso alle attività disposte dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza per l’attuazione delle misure straordinarie di contenimento della diffusione del COVID-19, e che ancora oggi proseguono, attraverso il coordinamento delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, soprattutto per verificare la legittimità degli spostamenti alla luce delle più recenti normative che hanno disciplinato le misure di contenimento della pandemia nel periodo delle festività natalizie.





Dall’inizio della pandemia la Polizia Stradale nell’Isola si è impegnata nell’azione di controllo sul rispetto dei divieti di mobilità, attuando posti di controllo al fine di verificare la sussistenza delle situazioni eccezionali che legittimavano gli spostamenti ai sensi della normativa di emergenza da parte degli utenti.





Volendo fare un bilancio dell’attività della Polizia Stradale nell’Isola si può dire che sono stati effettuati 60.768 controlli di persone. I controlli amministrativi presso le aree di servizio situate sulle strade principali extraurbane e non, sono stati 1.091, mentre le persone complessivamente sanzionate ex art. 4 c. 1 del D.L. n. 19/2020 sono state 954.





L’attività infortunistica come già anticipato in premessa ha registrato un’importante riduzione del fenomeno infortunistico rispetto allo stesso periodo ma dell’anno 2019 pari al 39,71%. In particolare, sono stati rilevati nr. 17 incidenti mortali con 19 vittime, e nr. 319 incidenti con lesioni con 448 persone ferite.





L’attività di controllo, ha visto impegnati nell’isola 13.354 pattuglie di vigilanza stradale e sono state contestate 27.634 infrazioni al C.d.S. In particolare, le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 3.478, le patenti di guida ritirate sono state 1.894 e le carte di circolazione 1.565. Mentre i punti patente decurtati sono 51.573.





I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 32.858, di cui 805 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 23. Continuando a tracciare il bilancio dell’anno appena terminato possiamo dire che la Polizia Stradale nell’Isola ha impiegato per i servizi di stragi del sabato sera 561 pattuglie, che ha portato al controllo con etilometri e precursori di 4.417 conducenti. Le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono state 36, mentre i veicoli sequestrati per la confisca 13.

I dati relativi ai servizi effettuati dalla Polizia Stradale nell’Isola con l’utilizzo dei sistemi di rilevamento della velocità nel corso dell’anno 2020 sono stati: Servizi effettuati: 426; Operatori di polizia impiegati: 879;- Infrazioni accertate: 3.261; patenti ritirate: 1.586; carte di circolazione ritirate: 506.





Mentre per quanto riguarda il settore del trasporto professionale, si è continuato a dare un forte impulso ai servizi di controllo, infatti i dati al 31.12.2020 sono:- Servizi effettuati: 94;- Operatori di polizia impiegati:130; operatori MIT: 0;- Veicoli pesanti controllati: 4.350, di cui 26 (pari al 1,3%) stranieri;- Infrazioni accertate:1.437; patenti ritirate:17; carte di circolazione ritirate: 40.Il Compartimento Polizia Stradale nel corso dell’anno 2020, ha programmato mensilmente oltre ai servizi di vigilanza e perlustrazione del territorio, anche dispositivi specifici pianificati a livello nazionale che hanno riguardato i seguenti settori: cinture sicurezza e sistemi di ritenuta; assicurazione obbligatoria; uso corretto apparati radio e telefoni alla guida di veicoli; trasporto di merci pericolose; trasporti eccezionali; autotrasporto nazionale ed internazionale di persone; trasporto di animali vivi; trasporto di sostanze alimentari; stato di efficienza dei pneumatici.





L’attività investigativa svolta dal personale della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” ha portato all’arresto di nr.5 persone e il deferimento all’A.G. di 242 individui.Sono state sottoposti a sequestro 34 kg. e 37,807 gr. di sostanze varie con il conseguente arresto di 2 persone e il deferimento di 1 persona all’A.G.L’attività investigativa è stata rivolta principalmente al contrasto dei fenomeni criminali legati al traffico illecito dei veicoli che ha determinato 6 deferimenti alla A.G. Infatti a seguito di dette attività, sono stati sottoposti a sequestro 7 veicoli oggetto di riciclaggio e il sequestro di un’area.





I controlli agli esercizi pubblici sono stati 61 e hanno comportato la rilevazione di 12 infrazioni.





Per concludere, occorre ricordare che a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, l’impegno della Polizia Stradale nelle campagne di prevenzione e informazione sulla sicurezza stradale, che ogni anno vede coinvolti numerosi studenti di ogni grado di istruzione, non si sono potute svolgere in presenza, ma si sta lavorando affinché si possa tornare in sicurezza ad affrontare questa tematica, che sta molto a cuore agli uomini e alle donne della Polizia Stradale.