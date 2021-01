Castelsardo: secca replica da Palazzo - l'amministrazione comunale respinge le accuse di Cuccureddu

"Parlare di “incapacità e superficialità amministrativa”, di “fallimento” o altri termini simili, che qualificano le persone ed il gruppo che le proferiscono, significa insultare, non solo il Comune di Castelsardo, ma anche gli organizzatori del Festival internazionale Time In Jazz di Paolo Fresu, della manifestazione Monumenti Aperti, del Festival Abbabula, del Cap D'Any a l'Alguer (Il Capodanno di Alghero), del Festival Internazionale Musica sulle Bocche di Enzo Favata, del Concerto di Capodanno di Cagliari, del Festival “Voci d'Europa", del Premio Andrea Parodi, del Narcao Blues Festival, del Sardinia Film Festival, il Festival di letteratura Tuttestorie, Dromos etc." Lo sostiene un lungo documento diffuso dall' amministrazione comunale castellanese che aggiunge : "

Anche i promotori di queste manifestazioni, alcune giunte anche alla XXX Edizione ed oltre e ospitate diverse volte anche nella nostra Città, insieme all'amministrazione di Castelsardo, che ha partecipato con il Capodanno in Piazza, ora che non si amministra più, vengono tacciate di essere "incapaci" o “falliti"?

Pure se, a fare queste affermazioni sono componenti di un gruppo politico che ha perso ogni incarico sia in Regione che nei Comuni (ultimo, in ordine di tempo, il Comune di Sassari, da cui sono stati defenestrati), si può comunque parlare di pesante sgarbo istituzionale.

Il bando in questione avrebbe dovuto coprire gli importanti investimenti di Manifestazioni e Festival, anche già svolti (per esempio il Festival Internazionale Musica sulle Bocche di Enzo Favata svolto a Castelsardo la scorsa estate) e che ora si trovano con importanti buchi finanziari all’interno del loro bilancio per eventi già svolti.

Si trattava di un bando a sportello, che alle ore 08.00.03, dopo soli 3 secondi dall’apertura, aveva già esaurito le poche risorse disponibili, senza valutare il richiamo della manifestazione, né la carriera, i successi acquisiti nelle eventuali precedenti edizioni, la qualità del progetto e che ha registrato la partecipazione di ben 164 enti per un budget totale di appena € 750.000,00, con manifestazioni che tassativamente avrebbero dovuto svolgersi fra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre 2020, in piena emergenza Covid quindi, senza alcuna possibilità di utilizzare nell’anno successivo il contributo concesso (a meno di possibili proroghe).

Tant’è che, a distanza di una settimana dalla pubblicazione delle graduatorie, il direttore del servizio Trasferimenti (un gradino sotto il Dg) - dell’Assessorato al Turismo – che ha curato e guidato il bando a sportello delle polemiche, quello che ha distribuito i soldi per la cultura con un click, si è dimesso.

Castelsardo, preso atto delle difficoltà oggettive del bando, ha quindi scelto di partecipare alla gara per un evento che si sarebbe dovuto ancora svolgere, il Capodanno appunto. Infatti, nel caso non fosse riuscito ad ottenere il finanziamento richiesto non si sarebbe venuto a creare alcun buco di bilancio.

Come ampiamente dimostrato, la nostra attività amministrativa verte nell’incentivare, collaborare e sostenere, e mai intralciare come accadeva fino a qualche anno fa, qualsiasi associazione che si impegna per la nostra Città e che voglia coinvolgere l’amministrazione comunale.

La nostra Città sarà quindi, - conclude la nota - ben lieta di vedersi "donata", come annunciato, la mostra "Quattro secoli di devozione nell'arte in Sardegna” dove, tra "grandi pezzi di arte sarda che percorrono 4 secoli - come annunciato dai promotori - provenienti da collezioni private coordinate da curatori di altissima caratura”, i nostri Cittadini saranno ben felici magari, di ammirare l'antica opera d'arte raffigurante Santa Lucia, forse frutto dell'ingegno del Maestro di Castelsardo, custodita da una famiglia di Castelsardo che, magari, potrebbe accogliere l’appello lanciato da Don Tamponi e donarla, finalmente e giustamente, alla Diocesi perché tutti possano godere una parte del retablo ricostruito."