Ad Alghero il Covid smonta per il fine settimana - Triage solo dal lunedì

Il virus che sta mettendo in ginocchio l'intero pianeta, ad Alghero, esce dal servizio il venerdì sera e riprende il lunedì, di prima mattina. Sembra questo infatti il suo stato di servizio a giudicare da quanto avvenuto nei giorni scorsi nella camera mortuaria del nosocomio della Pietraia.





Nel primo pomeriggio di venerdì 15 gennaio, una paziente di 83 anni, non vedente, gravemente ammalata da tempo, ha cessato di vivere. Come da procedura il corpo è stato trasferito nella camera mortuaria e consegnato al dolore dei familiari. Da venerdì sera quindi, e per tutte le giornate di sabato e domenica, c'è stato un continuo via vai di persone che, distanziamento e mascherina sempre rispettati, hanno portato la propria solidarietà a familiari e amici.





Stamane, lunedì 18 gennaio, i funerali, ma improvvisamente il virus è tornato in servizio: è stata disposta la procedura del Triage per la valutazione della eventuale presenza dei sintomi del Covid 19, obbligatoria per tutti coloro che si recavano nella camera mortuaria da dove sarebbe partito il funerale. Si sono immediatamente create file, qualche malumore, e anche intasamenti per gli altri utenti che dovevano usufruire dei servizi ospedalieri. Sembrerebbe che da venerdì sera e fino al lunedì successivo, non c'era personale per adempiere alla attività preventiva.