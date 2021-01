Alghero: commerciante algherese fuoristrada prima della Scala Piccada

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale e successivamente i Carabinieri della Compagnia di Alghero. I militari sono intervenuti anche perchè nella loro dotazione di servizio dispongono degli strumenti per praticare l'alcool test. Procedura che sarebbe stata praticata al commerciante che pare avesse qualche problema di sobrietà.

Intorno alle 19 di domenica sera un commerciante algherese a bordo della sua auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo in cunetta. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Alghero con Villanova Monteleone, prima della Scala Piccada.