Alghero: un caso di positività al Covid tra gli agenti della Polizia locale

Il caso di contagio ha naturalmente creato legittimo allarme tra gli agenti della Polizia locale alcuni dei quali hanno fatto immediatamente ricorso alla procedura del tampone, pagando di tasca propria, per accertare la presenza o meno del virus. Un accertamento doveroso dal punto di vista personale ma anche rispettoso della propria famiglia, dei colleghi in genere e di tutti coloro che per ragioni di servizio entrano in contatto con gli agenti.





Va aggiunto che vista l'attività quotidiana svolta dal personale del Comando di via Mazzini, sarebbe stato utile che lo screening venisse praticato immediatamente a tutti e non lasciato alla volontà dei singoli. Come peraltro avvenuto tra altri corpi di polizia dove si sono riscontrati casi di positività.

C'è preoccupazione nel comando della Polizia Municipale di Alghero per la presenza tra il personale di una vigilessa risultata positiva al Covid 19 e attualmente in quarantena. L'amministrazione comunale ha proceduto a sanificare la sede di via Mazzini ma pare che analoga procedura non sia stata svolta nei mezzi dove la vigilessa effettuava il servizio di pattuglia che andavano invece sottoposti subito al trattamento.