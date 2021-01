Aveva in tasca una trentina di grammi di marijuana suddivisa in dosi e, a casa, un bilancino di precisione e tutto il materiale abitualmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.





Con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di La Maddalena hanno denunciato a piede libero un ragazzo del luogo di 18 anni.