Alghero: aspettando i turisti puliamo le spiagge anche d'inverno

Quella che ci si appresta ad affrontare sarà l’ultima stagione estiva con il capitolato d’appalto in essere relativamente alla “pulizia delle spiagge” libere.





L’Assessore all’Ambiente Andrea Montis ha inviato una nota ai concessionari demaniali marittimi e a Confcommercio Nord Sardegna per affrontare insieme il percorso che dovrà portare al nuovo appalto per la pulizia delle spiagge.

“L’Amministrazione intende con largo anticipo rispetto alla scadenza, predisporre il nuovo bando di gara per poi affidare il servizio. Alle luce delle vostre esperienze che vi portano a vivere più di chiunque altro le nostre spiagge – scrive oggi Montis - vi sarei grato se iniziaste a formulare, in maniera molto sintetica alcune proposte tese al miglioramento del servizio”.





La condivisione della programmazione dell’appalto che dovrà comprendere tutte le proposte dovrà tenere conto secondo l’Assessore all’Ambiente “dell’obbiettivo di poter estendere la pulizia degli arenili ( che non potrà comprendere ovviamente l’asporto delle foglie di posidonia) anche durante i periodi invernali ed in particolar modo dai rifiuti antropici trasportati dalle mareggiate”.





Soluzione ad oggi non prevista dall’appalto in essere, ma comunque attuata e già calendarizzata seppur sporadicamente con ultimo intervento del 4 Gennaio e quello odierno, 15 Gennaio.





Ma non basta a fronteggiare gli spettacoli sempre più frequenti sui litorali che si presentano dopo le mareggiate. Quantità di rifiuti che si materializzano dopo le ondate, le correnti e i venti: detriti naturali come tronchi, rami, ma soprattutto, per la gran parte, vera e propria spazzatura. Plastiche, manufatti, metalli, l’accumulo che si forma è consistente. “Procederemo quindi, nel doveroso spirito di reciproca collaborazione, una volta ricevute le proposte, a metterle insieme e a valutarne la fattibilità”, auspica l’Assessore.