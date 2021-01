Sorsi di Web riparte con i Poderi Parpinello

Venerdì 22 gennaio ripartono i #SorsiAperiWeb Digitali proposto da Sorsi di Web, agenzia web nuorese specializzata nella comunicazione del vino. Il consueto #SorsiAperiWeb di Sorsi di web era già diventato digitale durante il primo lockdown dell’anno scorso. Infatti, gli eventi consistono in dirette sul canale Facebook dell’agenzia, durante le quali si tengono delle degustazioni virtuali insieme ai produttori dei vini in assaggio.





Come partecipare alla promozione online dei vini





Come tutti gli eventi digitali targati Sorsi di web, anche questo evento gratuito è stato pensato per contribuire alla diffusione dei brand e dei vini dei produttori italiani.

Per partecipare e presentare online la cantina e i suoi prodotti, si deve inviare una mail a info@sorsidiweb.com o telefonare al 3487998864.

In occasione di ogni evento, Sorsi di web e il produttore degustano il vino in diretta di fronte a un’audience online. Ovviamente, i membri dell’audience possono acquistare i vini sia dopo la degustazione sia prima di essa (in questo modo possono degustare essi stessi i vini da casa!).

Oltre a promuovere ogni #SorsiAperiWeb digitale sui social media, Sorsi di Web scrive anche un articolo dedicato alla cantina e lo pubblica su huboftaste.com, il blog di Susana Alonso e Pietro Lostia (titolari di Sorsi di web) dedicato specificamente alle degustazioni del vino.

Di seguito il calendario degli eventi già programmati: Venerdì 22 gennaio, diretta su Facebook: ospite della serata Giuseppina Parpinello, titolare di Poderi Parpinello (Sassari).

Venerdì 5 febbraio, diretta su Facebook: ospite della serata Tessa Donnadieu, di Vinchio Vaglio Serra (Asti).

Sabato 27 febbraio, diretta su Facebook: ospite della serata Kseniia Tanzini, di Az. Agr. Roccapesta (Grosseto).

Venerdì 26 febbraio, diretta su Facebook: ospite della serata Laura Mancini, di Cantine Piero Mancini (Sassari).