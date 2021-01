Denuclearizzare il Paese: appello a Solinas

Il coordinamento Sardegna per la Democrazia Costituzionale, in una lettera a firma di Vincenzo Monaco, scrive al presidente della Regione Solinas e del Consiglio regionale Pais segnalando che "tra qualche giorno e precisamente il 22 gennaio entrerà in vigore il Trattato internazionale di Messa al Bando delle Armi Nucleari, che è stato adottato in sede ONU nel 2017 con 122 voti favorevoli e ha ottenuto nello scorso ottobre la ratifica da parte del cinquantesimo Stato, necessaria per il suo perfezionamento.





Anche se l’Italia non ha partecipato a nessuna di queste fasi il trattato diviene così vincolante per tutti gli Stati membri dell’ONU."





Questo rende ancora più grave la nostra assenza - precisa Sardegna per la Democrazia Costituzionale - su un atto che appare perfettamente coerente con l’articolo 11 della nostra Costituzione: ‘L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali….’.

Ci rivolgiamo pertanto a Lei, e ai Consiglieri regionali che ci leggono in copia, invitandoLa a proporre al Consiglio Regionale - conclude la lettera - una mozione che solleciti la ratifica urgente del Trattato da parte del nostro Governo, quale primo passo per la denuclearizzazione del nostro Paese."