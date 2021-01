Impegno del presidente Solinas per la Sotacarbo - "Cauto ottimismo" dei sindacati

Dal Governatore arriva l'impegno per far sì che entro breve tempo siano formalizzati i passaggi per portare le quote della Regione dal 50 al 51 per cento. Inoltre saranno stabilite le procedure per garantire il fondo di dotazione necessario per il funzionamento del centro ricerche investimenti, cofinanziamenti. Dal governatore anche l'impegno per trovare una soluzione rapida per la nomina del nuovo Presidente. Su questo punto come sindacati e con il presidente siamo rimasti d'accordo sul fatto che il nuovo presidente, che sarà scelto tra figure di alto profilo, dovrà avere elevate e comprovate capacità scientifiche e manageriali.





Esprimendo un cauto ottimismo non possiamo che attendere ora la concretizzazione degli impegni assunti che dovrebbero definirsi nella riunione concordata oggi e prevista per martedì 19 gennaio". Lo affermano in una nota le segreterie FILCTEM-CGIL ,SSO FLAEI-CISL Sardegna, UILTEC-UIL Sardegna rappresentate rispettivamente da Emanuele Madeddu, Gianrico Cuboni, Pierluigi Loi.

"Si è svolto in web conference l'incontro convocato dal Presidente Christian Solinas sulla vertenza Sotacarbo. La riunione si è conclusa con un impegno ufficiale del Presidente per valorizzare e rilanciare l'attività del centro di ricerche di Carbonia. Nel corso dell'incontro è stata ribadita la centralità della Sotacarbo nel panorama scientifico regionale e nazionale considerata ormai una eccellenza.